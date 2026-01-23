Fuertes lluvias causan anegación de viviendas y daños a la vialidad en la población de Macuro

Autoridades de Protección Civil (PC) en el estado Sucre informaron sobre fuertes inundaciones en la población de Macuro, en el municipio Valdez del estado Sucre, luego de las lluvias acaecidas en la noche del jueves.

De acuerdo con los datos que se manejan, las precipitaciones registradas en las últimas horas en la zona ocasionaron la crecida y desbordamiento del río de Macuro, que afectó gravemente la vialidad de la población e inundó numerosas viviendas.

La fuerza del agua recorrió la calle Bolívar, la principal de la población, dificultando el paso y poniendo en alerta a los habitantes.

En Güiria, en la sede de la alcaldía, se realizó una reunión con el alcalde Román Rojas y los organismos de seguridad ciudadana, así como un equipo multidisciplinario para abordar la planificación y atender a la comunidad de Macuro.

Se informó sobre el despliegue del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Protección Civil y Bomberos del municipio Valdez, para realizar evaluaciones de daños y análisis de necesidades a las viviendas que fueron afectadas por las fuertes precipitaciones en Macuro.

Sucre / Corresponsalía