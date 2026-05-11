Franger Pirela regresa a Marinos en calidad de refuerzo

El joven piloto Franger Pirela regresa a Marinos de Anzoátegui, pero ahora en calidad de refuerzo, para la postemporada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026.

Pirela fue tomado por la organización naval en el draft de adiciones y sustituciones que se llevó a cabo este lunes 11 de mayo. El orden de escogencia fue por sorteo y al Acorazado Oriental le tocó el primer turno, por lo que la gerencia apostó a reforzar la posición uno del equipo.

El jugador de 23 años, que jugó en esta zafra en Piratas de La Guaira y en las dos anteriores con Cocodrilos de Caracas, ya sabe lo que es vestir el uniforme del 11 veces campeón de Venezuela. Sin embargo, lo hizo en una época complicada de Marinos, en las contiendas 2022 y 2023.

Rendimiento

Franger Pirela jugó un total de 26 partidos con el conjunto anzoatiguense, cuando hacían vida en Anaco. En ese lapso promedió 7.8 puntos, 2.5 asistencias y 3.4 robos por encuentro.

Particularmente en 2023 su rendimiento le permitió ser tomado también como refuerzo por Gladiadores de Anzoátegui, equipo con el que luego salió campeón de la SPB en esa temporada.

El piloto de 23 años viene de una experiencia en el baloncesto argentino con Comunicaciones Mercedes. En la zafra 2025-2026 terminó con 14.3 unidades, 5.3 capturas y 2.7 habilitaciones.

Draft

En el draft Marinos tuvo la primera opción y se fue por Pirela (Piratas) mientras que el segundo en elegir fue Trotamundos de Carabobo, quien sumó a Kelvin Caraballo (Héroes de Falcón). El tercero fue Gaiteros del Zulia, que se decantó por el joven Nicolás Palma (Diablos de Miranda), ganador del premio al Novato del Año en la SPB 2026.

Guaiqueríes de Margarita fue cuarto en el orden de la primera vuelta y decidió pasar, mientras que el quinto, Brillantes del Zulia, adquirió los servicios de Delwan Graham (Diablos).

Spartans de Distrito Capital eligió sexto y se llevó al dominicano Kelvin Peña (Centauros de Bolívar), quien juega como venezolano. Cocodrilos de Caracas escogió séptimo y tomó al base anzoatiguense Humberto Bompart (Piratas), mientras que Pioneros del Ávila cerró optando por Edry González (Diablos).

Para la segunda tanda el orden de escogencia era al revés, por lo que abrió el cuadro avileño, aunque pasó. El quinteto saurio añadió al quisqueyano Luis Martínez, luego Spartans no hizo efectiva su segunda elección y Brillantes tomó a Wilkerman Gómez (Panteras de Miranda).

Tanto Guaiqueríes como Gaiteros, Trotamundos y Marinos tampoco hicieron uso de su segunda opción. Vale recordar que cada equipo podía tomar a un venezolano y un importado (sin orden específico), pero solo dos organizaciones se atrevieron a elegir foráneos.

Ahora los ocho equipos están listos para afrontar la postemporada, a falta de que la SPB anuncie los horarios de las cuatro series.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo