Conductores alertan sobre vacas sueltas en avenida de Cumaná

Conductores que transitan por la prolongación de la avenida El Islote, en Cumaná, estado Sucre, denunciaron la presencia constante de ganado vacuno en plena vía, situación que consideran un peligro para quienes circulan por la zona.

Según los ciudadanos, desde el pasado lunes 4 de mayo han tenido que frenar de manera repentina debido a que las vacas se atraviesan inesperadamente en la carretera, sin supervisión de algún responsable.

Los choferes aseguran que el riesgo de colisión es alto, especialmente por el flujo vehicular que registra el sector durante el funcionamiento del mercado municipal.

“Si chocamos, es probable que mueran enseguida y el carro termine con graves daños, porque cruzan la vía y no te da tiempo de nada. El golpe será bastante fuerte. Entonces, se pueden comer la carne, ¿pero quién repara el carro?”, comentó uno de los conductores afectados.

Asimismo, recordaron que hace unas semanas los animales habían sido vistos alimentándose a las orillas del río Manzanares, pero ahora permanecen desplazándose libremente por la avenida.

Ante esta situación, los ciudadanos calificaron como irresponsable que los dueños permitan que el ganado permanezca sin control en una de las vías más transitadas de la ciudad.

Incluso, algunos conductores particulares han optado por tomar rutas alternas para evitar accidentes, mientras que unidades de transporte público continúan utilizando esta vía debido a que sus recorridos lo establecen.

Cumaná / Lino Castañeda