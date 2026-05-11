Dirigentes de Sintrasalud instan al Ejecutivo estadal a tomar en cuenta sus peticiones

Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud), en el estado Anzoátegui, instan al Ejecutivo estadal, especialmente al gobernador Luis Marcano, a que tome en cuenta las diferentes peticiones que existen en el sector.

José Igualguana, quien funge como secretario ejecutivo de Sintrasalud, pidió que en primer lugar se honre el cambio de estatus y ascenso de los trabajadores.

Aseguró que hay más de mil empleados que tienen más de 10 años esperando y este es uno de los mecanismos que tienen para mejorar su salario.

De igual manera, Igualguana relató que en la gestión del gobernador Nelson Moreno se firmó un acta convenio para la aprobación del fideicomiso y luego, en la administración de Antonio Barrero Sira, se aprobaron unos recursos, pero hasta los momentos no gozan del beneficio. Desconoce qué pasó en cuanto a este tema.

"También queremos decir que nos quitaron el beneficio de los anticipos de prestaciones sociales, lo cual ayuda a los trabajadores en este tiempo, que no tienen un buen salario. Esto no se cumple", apuntó.

Ambiente laboral

De igual manera, Igualguana aprovechó para denunciar los supuestos acosos laborales y abusos de poder que este año han arreciado en algunos centros de salud de la entidad.

"A la oficina del sindicato han acudido trabajadores a denunciar, nosotros hemos hecho la denuncia pero en Saludanz se niegan a creer. No puede ser que esta situación se siga registrando. Le pedimos al gobernador que tome cartas en el asunto", dijo.

Además, el representante sindical señaló que se ha registrado mucha recarga laboral en algunos centros, a pesar de la cantidad de trabajadores que ha ingresado a laborar en los últimos años

"Han metido a trabajar a más de 5 mil personas y sin embargo hay necesidad de servicio en algunos centros de salud. Los trabajadores se quejan de que en un sitio, donde deben estar tres y cuatro camareras solamente hay una, por dar un ejemplo. A pesar del trabajo que hacen, si se enferman, entonces los coordinadores quieren levantarles actas porque les molesta que les lleven un reposo", puntualizó Igualguana.

Estas quejas fueron compartidas también por el secretario ejecutivo del sindicato, Daniel López.

Este dirigente manifestó que han presentado ante Saludanz, por ejemplo, la solicitud de un transporte para que le preste servicio al personal del hospital Luis Razetti los días domingo y no han conseguido respuesta.

"A los trabajadores, no les da el bolsillo para ir a trabajar los domingos porque el pasaje es doble", resaltó.

Por otro lado, López comentó que han denunciado algunas irregularidades en el ambulatorio Alí Romero de Barcelona, especialmente relacionadas con la coordinación de seguridad. Así como también, con la dirección del ambulatorio de Tronconal 5to, sin obtener respuesta a sus inquietudes.

Barcelona / Elisa Gómez