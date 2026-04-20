FOTOS | Justicia para Canela: Larenses exigen cese del maltrato animal y penas de cárcel

La exigencia de justicia ante el creciente maltrato animal en el estado Lara tomó las calles este domingo 19 de abril, cuando ciudadanos y activistas se concentraron en la avenida Venezuela con avenida Bracamonte para alzar su voz contra la crueldad hacia los animales.

El clamor surge en medio de una problemática que ha golpeado con fuerza a la entidad, marcada por casos de tortura, abandono y muerte. Entre ellos, el de “Canela”, la perrita víctima de un brutal ataque en Cabudare, cuyo sufrimiento ha conmocionado a los larenses y reavivado la exigencia de cambios legales urgentes.

La manifestación, convocada por proteccionistas y organizaciones defensoras de animales, buscó visibilizar una realidad que, según denuncian, se ha normalizado en el país, especialmente en distintas comunidades del estado Lara.

Exigen ley que penalice el maltrato con cárcel

La concentración forma parte de una jornada nacional impulsada por movimientos animalistas para exigir la promulgación de una ley que tipifique el maltrato animal como delito penal.

Estas agresiones se consideran faltas administrativas, lo que limita las sanciones contra los responsables. Por ello, los activistas insisten en que se establezcan penas de cárcel y el reconocimiento de los animales como seres sintientes.

La doctora María Gabriela Cavallo, médico y proteccionista con amplia trayectoria en la región, ha advertido que el abandono y el maltrato van en aumento, incluso dentro de los hogares.

Las cifras respaldan esta preocupación: fundaciones reportan hasta 40 denuncias diarias por maltrato animal en Lara, que van desde negligencia y abandono hasta torturas y envenenamientos.

Proteccionistas exigieron la tipificación del maltrato animal como delito penal Imágenes muestran las lesiones resultantes de las torturas sufridas por Canela En estas condiciones encontraron a Canela, en el sector Piedad Norte del municipio Palavecino

Canela: Una lucha por sobrevivir

Carolina Aponte, representante de la organización de rescate “Cola Feliz”, informó que Canela fue hallada con el hocico y las patas traseras atadas, provocándole heridas severas que se necrosaron. Su estado crítico obligó a su traslado urgente a centros veterinarios, donde permaneció hospitalizada durante más de 12 días.

Debido a las lesiones, los especialistas amputaron una de sus patas, mientras que la otra extremidad continúa en riesgo, mientras está en resguardo ha tenido una evolución lenta y dolorosa. La gravedad de sus lesiones aumentan su sufrimiento y los costos de su recuperación.

Aponte también dijo a El Impulso que ya fue interpuesta la denuncia ante el Ministerio Público con el objetivo de identificar y sancionar al responsable.

“Quien es capaz de hacerle esto a un animal indefenso puede representar un peligro para niños o adultos mayores”, advirtió.

Abandono, violencia y falta de sanciones

La situación no es nueva. En Barquisimeto se han documentado focos críticos de abandono, como el caso de más de 30 gatos sin hogar en el oeste de la ciudad, reflejo de una problemática estructural sin respuesta efectiva.

Asimismo, investigaciones previas han evidenciado envenenamientos masivos y actos de extrema crueldad contra animales en distintas comunidades, generando alarma entre vecinos y rescatistas.

Proteccionistas aseguran que Lara figura entre las entidades con mayor número de reportes en el país, en parte por la activa labor de organizaciones y ciudadanos que denuncian estos hechos.

Durante la manifestación, los asistentes reiteraron que el problema no solo requiere cambios legales, sino también una transformación cultural basada en la empatía, la educación y la tenencia responsable.

Advirtieron que la violencia contra los animales puede ser un indicador de conductas agresivas que también afectan a la sociedad, por lo que insistieron en la necesidad de actuar desde el hogar, las escuelas y las instituciones.

Caracas / El Impulso