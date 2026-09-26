Foro Penal verifica la excarcelación de 20 presos políticos

La organización continúa ejecutando las labores pertinentes para corroborar nuevos casos / Foto: Archivo
La organización no gubernamental Foro Penal confirmó este sábado la excarcelación de un grupo de 20 presos políticos, cuyas liberaciones han sido corroboradas de manera progresiva desde el día anterior.
De acuerdo con la información difundida por el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, la organización continúa ejecutando las labores pertinentes para corroborar nuevos casos y verificar el estatus judicial de otros ciudadanos.
Por medio de las redes sociales del ente se difundió la lista de los excarcelados entre el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre. Todos son de nacionalidad venezolana.
A continuación figuran sus nombres, últimos centros de reclusión y fechas de arresto:
- Miguel Alberto Castillo Cedeño - Cenapropemil (Centro Nacional de Procesados y Penados Militares) – Antiguo Ramo Verde - Fecha de arresto 21/06/2019
- Franks Williams Cabaña Andara – Internado Judicial Rodeo IV (Miranda) – Fecha de arresto 13/09/2017
- Leonardo David Chirinos Parra – Centro Penitenciario Yare III (Miranda) - Fecha de arresto 20/04/2020
- Justo Pastor Daza Dugarte – Centro de Procesados y Penados Militares (CEPROPEMIL) – Central Charallave – Fuerte Guaicaipuro – Miranda – Fecha de arresto 03/06/2020
- Alejandro Enrique Torres Rodríguez - Centro de Procesados y Penados Militares (CEPROPEMIL) – Central Charallave – Fuerte Guaicaipuro – Miranda – Fecha de arresto 05/05/2020
- Denys Jesus Custodio Sijntye – Internado Judicial Rodeo II (Miranda) – Fecha de arresto 11/11/2022
- Junior Jose Pineda Lanus - Centro Penitenciario Yare II (Miranda) – Fecha de arresto 11/10/2024
- Juan Fredd Jesus Acosta Ysea - Centro de Procesados y Penados Militares (CEPROPEMIL) Central - Charallave-Fuerte Guaicaipuro Miranda - – Fecha de arresto 17/05/2020
- Jhofre Ibrahim Vargas Novoa - Centro Penitenciarib Yare II (Miranda) – Fecha de arresto 27/01/2025
- Cosme Rafael Alcalá Acosta - Centro De Procesados Y Penados Militares (Cepropemil) Central Charallave-Fuerte Guaicaipuro (Miranda) – Fecha de arresto 04/05/2020
- Juan José Torres Ramírez - Centro de Procesados y Penados Militares (CEPROPEMIL) Central Charallave- Fuerte Guaicaipuro (Miranda) – Fecha de arresto 21/05/2020
- Armando José Rodríguez - Centro Penitenciario Yare I (Miranda) – Fecha de arresto 01/07/2025
- Damián Alexander Rojas Diaz - Internado Judicial Rodeo I (Miranda) – Fecha de arresto 20/01/2025
- Juan Carlos Lago Ochoa - Internado Judicial Rodeo I (Miranda) – Fecha de arresto 24/01/2025
- Henrry Alberto Castillo Molero - Internado Judicial Rodeo I (Miranda) – Fecha de arresto 24/01/2025
- Gilbert Johannis Araña Jerez - Internado Judicial Rodeo I (Miranda) – Fecha de arresto 22/01/2025
- José Gregorio Valladares Mejías - Internado Judicial Rodeo I (Miranda) – Fecha de arresto 16/07/2024
- Wilder Anderson Vázquez Velázquez - Internado Judicial Rodeo I (Miranda) - Fecha de arresto 11/10/2018
- Nelson Ramon Rivero Sanes - Centro de Formación Hombre Nuevo "El Libertador" (Cárcel Fénix Carabobo) – Fecha de arresto 22/06/2023
- Miguel Ángel Ibarreto Sabino - Centro de Formación Hombre Nuevo "Simón Bolívar" (Antigua Planta) – Fecha de arresto 16/08/2024
Puerto La Cruz / Redacción web