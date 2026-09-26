1.200 empleos directos retornaron al sector aduanero tras reactivación de frontera

Un aproximado de 1.200 empleos directos y otros 2.000 indirectos retornaron al sector aduanero, luego de la reactivación de la frontera de Táchira con Norte de Santander.

Las cifras fueron aportadas por el presidente de la Asociación de Auxiliares Aduaneros del Táchira (Asoata), Nelson Urueña, al recordar que este sábado 26 de septiembre se cumplen cuatro años de aquella reactivación que inició con el paso de vehículos de carga pesada.

Urueña recalcó que el eje San Antonio del Táchira – Ureña nunca debió experimentar un cierre de frontera, menos aún tan prolongado: ¡siete años! Espera que ese escenario quede en la historia, como aprendizaje, sin que haya la remota posibilidad de repetirse.

Subrayó que si bien el intercambio binacional ha ido creciendo, la frontera está lejos del título que, otrora, exhibió con orgullo: ¡la más viva de Latinoamérica! Enfatizó que hay que seguir trabajando para rescatarlo.

No más apagones

"Hay que continuar trabajando en pro del mejoramiento comercial, social y económico. En eso estamos todos los gremios y las cámaras que hacen vida en la zona de frontera", agregó, al tiempo que manifestó la necesidad de tener servicios públicos de calidad.

"La luz nos está afectando mucho y el servicio de internet. Eso hay que mejorarlo" para estar a la altura de los nuevos retos, porque "debemos prepararnos a escenarios mejores de intercambio. Las proyecciones así lo indican".

Nelson Urueña puntualizó que, afortunadamente, el eje cuenta con la infraestructura como almacenadoras, transporte y agencias de aduanas. "Actualmente, estamos preparando a los muchachos intelectualmente para el desarrollo del trabajo".

Táchira / La Nación