Foro Penal tras los terremotos: No hay reportes de presos políticos afectados

El 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos potentes terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5, que causaron daños significativos en Caracas, La Guaira y otras zonas del centro-norte del país. Los sismos provocaron el colapso de edificios, decenas o cientos de fallecidos (cifras oficiales en aumento) y miles de heridos, además de afectaciones estructurales en varias infraestructuras.

La organización Foro Penal, defensora de derechos humanos y especializada en el seguimiento de presos políticos, emitió un comunicado oficial expresando solidaridad con las víctimas y sus familias ante la angustia generada por los sismos. Destacaron que, hasta el momento del comunicado, no se reportan hechos graves ni daños a la integridad física de los presos políticos, según información verificada.“La organización continúa monitoreando la situación y mantiene sus defensores y Centro de Denuncias operativos para brindar apoyo”, afirman a la vez que invitan a la ciudadanía a informarse solo por fuentes oficiales y confiables, evitando la difusión de rumores que puedan obstaculizar las labores de rescate.

Según reportes preliminares de Foro Penal y otras fuentes, hasta los momentos no hay re información sobre heridos entre presos políticos en los principales centros: El Rodeo I y II, Ramo Verde, Yare, INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina) y Las Crisálidas; pero que en Ramo Verde se reportó la caída de una pared, sin causar lesiones a personas.

“Se sigue verificando la situación en Fuerte Guaicaipuro (sin reportes confirmados de daños graves hasta ahora)”, agregaron.

Familiares y defensores de DDHH han expresado preocupación por la falta de comunicación directa y el posible deterioro estructural en algunos penales ubicados en zonas afectadas. Organizaciones como Amnistía Internacional han pedido acceso a los centros de detención para verificar la seguridad de los reclusos y garantizar atención humanitaria.

Venezuela cuenta con alrededor de 373 presos políticos documentados por Foro Penal (datos recientes previos al sismo). Los terremotos agregan un riesgo adicional en un sistema penitenciario ya conocido por condiciones precarias.

Caracas / Efecto Cocuyo