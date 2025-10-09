Foro Penal contabiliza 841 "presos políticos", 97 de ellos extranjeros

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 841 presos políticos, de los cuales 97 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un boletín difundido este jueves, que tiene como fecha de corte el pasado 6 de octubre.

En el reporte, publicado en la red social X, la organización no gubernamental detalló que entre los detenidos hay 738 hombres y 103 mujeres. El listado especifica que 837 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

Del total, 668 son civiles y 173 militares, indicó Foro Penal, que subrayó que este listado "no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)".

Caracas / EFE