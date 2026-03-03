Fonpesca entregó financiamientos a mujeres de nueve consejos de pescadores del estado Sucre



En Irapa, municipio Mariño del estado Sucre, el Fondo Nacional de Pesca, ente adscrito al ministerio del área, entregó financiamiento a un total de 103 mujeres procesadoras (50 de forma directa y 50 indirectas), a través del programa “Tejiendo Redes”.

Las mujeres recibieron kits básicos destinados a potenciar la articulación con los consejos de pescadores (Conppa) en una acción que busca potenciar la soberanía alimentaria.

La entrega se realizó con un despliegue estratégico, con el objetivo central de fortalecer el encadenamiento productivo, mediante la entrega de financiamientos colectivos como parte del programa.

Durante la jornada que atendió a los municipios Mariño, Cajigal, Bermúdez y Sucre, beneficiando directamente a nueve consejos de pescadores: CAJ, La Milagrosa, Socialista Pariano XXI, Bahía de Güiria de la Playa, Brisas del Carmen, La Ensenada de Playa Grande, Bonanza de Guaca, Indígenas Cariña y Luchadoras del Mar.

La jornada contó con la participación de la directora de Fonpesca, Jumarly Fonseca, la alcaldesa del municipio Mariño, Yelitza Hernández y el alcalde del municipio Cajigal, Eric Campos.

