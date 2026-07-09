FMI negocia acceso a activos de reserva tras terremotos en Venezuela

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron conversaciones esta semana con el propósito de gestionar el acceso del país a una porción de sus activos retenidos por la entidad financiera.

Según reportó la agencia de noticias EFE, los fondos tienen como fin la atención de la emergencia generada por los recientes terremotos que afectaron la zona central de la nación.

Durante una rueda de prensa, la portavoz del FMI, Julie Kozack, indicó que las autoridades abordaron el uso del tramo de reserva de Venezuela en el organismo. Kozack detalló que este mecanismo "constituye una fuente de liquidez importante y de fácil acceso que puede movilizarse rápidamente". De acuerdo con la información de EFE, este recurso alcanza una cifra cercana a los 350 millones de dólares, según los registros hasta el 8 de julio.

La vocera del FMI explicó que el tramo de reserva es un instrumento distinto a los Derechos Especiales de Giro (DEG). La agencia de noticias señala que los DEG retenidos por el organismo suman alrededor de 4.500 millones de dólares, lo que representa un total aproximado de 5.000 millones de dólares en activos. Sobre este punto, Kozack puntualizó: "Tanto el tramo de reserva como los DEG de la asignación se consideran activos de reserva pero provienen de fuentes distintas y se registran por separado en el FMI".

Kozack añadió que los activos del tramo de reserva cuentan con disposición inmediata para "ayudar a atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas del desastre". Asimismo, la portavoz afirmó que "es el recurso" que la administración venezolana "ha indicado querer utilizar" y confirmó que la entidad ha "estado trabajando con las contrapartes para facilitar el acceso a los recursos propios de Venezuela en el Fondo".

El FMI y Venezuela reanudaron sus relaciones institucionales el pasado mes de abril, luego de un periodo de suspensión iniciado en 2019. Desde esa fecha, el organismo internacional y el Gobierno interino han mantenido comunicaciones regulares enfocadas en completar los procedimientos técnicos que faculten al país para acceder a los instrumentos financieros de la institución.

En el marco de estas gestiones, un grupo integrado por más de cien economistas y académicos emitió esta semana una solicitud formal al FMI para que facilite el acceso de Venezuela a los mecanismos financieros internacionales, particularmente a los DEG, con el objetivo de responder a la contingencia generada por los movimientos telúricos, según reseña el despacho informativo.

De acuerdo con el último balance oficial, los sismos registrados el pasado 24 de junio han dejado un saldo temporal de 3.811 personas fallecidas y 16.749 heridos.

Washington / Redacción Web