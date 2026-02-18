Fiscalía niega nexo entre detención de exdirector de PDVSA y temas petroleros

El Ministerio Público (MP) confirmó la liberación del asesor Evanan Romero, exdirector de la estatal PDVSA y con nacionalidad estadounidense, quien, según la entidad, quedó bajo "régimen de presentación", y aclaró que su detención, el viernes último, "no guarda relación alguna con temas petroleros".

En un comunicado, con fecha 17 de febrero y difundido en la red social Instagram, la Fiscalía informó de que Romero fue detenido el pasado día 13 en el Aeropuerto Internacional La Chinita, en la ciudad venezolana de Maracaibo, y que se "encontraba solicitado desde el 26 de mayo de 2025 por los delitos de estafa y asociación".

"Dicho procedimiento -añadió la nota- no guarda relación alguna con temas petroleros ni con actividades conexas a ese sector, como ha sido difundido en distintos espacios mediáticos".

La entidad encargada de las investigaciones penales en el país detalló que este martes tuvo lugar una audiencia en la que solicitó "una medida cautelar sustitutiva consistente en régimen de presentación" a favor de Romero, "en atención -apuntó el comunicado- a la edad del ciudadano investigado y en estricto apego a las garantías constitucionales y procesales".

"Dicha solicitud fue acordada por el órgano jurisdiccional competente", puntualiza la Fiscalía, que hizo "votos permanentes a favor del proceso de diálogo del país".

Medios locales y fuentes conocedoras del asunto informaron este martes de la liberación de Romero, de 86 años.

Según versiones periodísticas, fue detenido en el estado de Zulia el pasado viernes, cuando tenía previsto viajar a Caracas para asistir a reuniones con petroleras internacionales, como la española Repsol.

Fuentes informadas del caso dijeron a EFE este martes que en realidad estuvo "retenido preventivamente por una denuncia" que había en su contra y posteriormente liberado, e insistieron en que "no estuvo preso" ni en una cárcel.

Este hecho se conoció cuando el Gobierno de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, mantiene estrechos contactos con Estados Unidos dirigidos, principalmente, a recuperar las relaciones diplomáticas, que estuvieron rotas desde 2019, y a revitalizar la industria petrolera del país suramericano.

Venezuela reformó recientemente una ley petrolera para abrir el sector a la inversión privada y extranjera, y recibió la semana pasada al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, con quien Rodríguez suscribió un acuerdo energético a largo plazo del que aún se desconocen los detalles.

Caracas / EFE