Desprendimiento de rocas causa cuatro muertos y tres heridos en noroeste de Colombia

Cuatro personas murieron y al menos otras tres resultaron heridas este sábado luego de que un bus de transporte público cayera a un barranco en Antioquia, al noroeste de Colombia. El siniestro habría ocurrido como consecuencia del desprendimiento de unas rocas en la carretera.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó en su cuenta de X que el accidente se debió a un "movimiento en masa que continúa activo", ocurrido en la vía que conecta a los municipios de Salgar y Andes.

"El reporte preliminar es de cuatro personas fallecidas, dos heridos y una persona en estado crítico", precisó Rendón.

Autoridades

Las autoridades regionales desplazaron maquinaria para atender el derrumbe en la zona afectada. Asimismo, vecinos del lugar ayudan en las tareas de rescate de los heridos.

Rendón detalló que la Secretaría de Salud de Antioquia moviliza un helicóptero para atender al afectado que se encuentra en estado más grave y lograr su traslado hasta un centro médico, para que reciba los cuidados requeridos.

"Acompañamos a las familias de quienes perdieron la vida y estamos atentos a la evolución de los heridos", dijo el gobernador.

Antioquia / Redacción web