Filven-Anzoátegui se realizará del 12 al 14 de marzo en Barcelona

Desde este jueves 12 al sábado 14 de marzo se llevará a cabo la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), capítulo Anzoátegui, bajo el lema: “Leer humaniza”.

De acuerdo al presidente del Instituto de Cultura del estado Anzoátegui (Icanz) y Autoridad Única de Cultura en la entidad, Jesús Fermín, la actividad se desarrollará entre la plaza Bolívar, Casa Fuerte y la Biblioteca Pública Julián Temístocles Maza, espacios de la plaza Libertadores de Barcelona.

El cronograma establece que el acto protocolar comenzará a partir de las 10:00 am con la presencia del gobernador Luis Marcano, el presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal) en Venezuela, Raúl Cazal; y Jesús Fermín como autoridad estadal en materia cultural.

Se conoció que en esta oportunidad, los escritores homenajeados a nivel nacional e internacional son: Judith Valencia, Esteban Emilio Mosonyi, Marc de Civrieux y Gonzalo Fragui. Mientras que a nivel estadal, será Aquiles Silva.

Durante estos días, contarán con presentaciones de libros, presentaciones artísticas, recitales de poesía. Así como también, como un pabellón infantil, conversatorios, cursos y talleres.

Fermín destacó que, de manera simultánea, en los 21 municipios de Anzoátegui se va a realizar una actividad en función del libro y de la lectura, para que la gente tenga ese contacto directo.

Barcelona / Elisa Gómez