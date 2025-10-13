Fieles celebraron en El Pilar día de la Virgen y la elevación de la iglesia a Santuario Diocesano

Miles de fieles se congregaron este domingo en la iglesia parroquial de El Pilar, en el estado Sucre, para celebrar el día de la patrona y el jubileo por los 25 años de la elevación del templo a Santuario Diocesano.

Desde muy temprano, comenzaron a llegar al santuario, provenientes de las diversas localidades de la diócesis, personas que querían expresar su devoción a la Virgen del Pilar, en cuyo honor recibió el nombre la capital del municipio Benítez.

La misa solemne por la celebración fue presidida por el monseñor Jaime José Villarroel Rodríguez, Obispo de Carúpano, acompañado por todo el clero diocesano.

Homilía

Monseñor Jaime Villarroel comenzó su homilía saludando a todos los presentes y resaltando un saludo especial hacía los enfermos, a través de todos los medios de comunicación presentes.

Luis Domínguez, proveniente de Carúpano con su familia, expresó su fe en la Virgen, y señaló que se traslada todos los años a la iglesia de El Pilar, para rendir su devoción

Otra fiel, Cándida Díaz, de Benítez, dijo que la Virgen y su santuario, son una presencia tangible en la zona, de la cual todos los pilarenses se sienten muy orgullosos.

Historia

La devoción por la advocación de Virgen del Pilar, fue traída por frailes a la zona de Paria en el siglo XVII, especialmente por José de Carabantes, fundador de la población de El Pilar.

La advocación mariana fue propuesta por monseñor Manuel Felipe Díaz, en el año 2000, como patrona de la naciente diócesis.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano