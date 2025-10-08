Fiat Fiorino llegó al mercado automotriz de Venezuela

La camioneta Fiat Fiorino vuelve al mercado venezolano.

Según una nota de prensa, este vehículo de carga ligera es ideal para emprendedores, pequeños y medianos empresarios, ofrece comodidad, confiabilidad, tecnología y efectividad.

El lanzamiento oficial del nuevo modelo de la familia Fiat se realizó en Valencia, estado Carabobo, en el reconocido establecimiento Ital Autos.

Voces

“Una vez más estamos innovando, dando respuesta a las necesidades del mercado, porque esta camioneta ha vuelto reforzada, moderna y con un modelo robusto”, señaló Mayela Véliz, gerente de ventas de Ital Autos.

Véliz argumentó que "Fiat Fiorino no es solo un medio de transporte, sino también un recurso para el crecimiento, el clásico de trabajo confiable, funcional, resistente y querido. Al sumarlo a la oferta de vehículos damos respuesta a las necesidades del mercado",

Armando Asta, representante de ventas del concesionario, explicó que la marca Fiat pretende líderar el segmento de transporte y carga ligera "gracias a las potencialidades expresadas en un motor de 1.3 firefly, 4 cilindros, 8 válvulas, rin 15".

Recordó que estos autos poseen la capacidad de carga de 650 kilogramos, volumen de 3,3 metros cúbicos, puertas traseras con una apertura de 180 grados. Posee frenos ABS, control electrónico de estabilización, dos airbags y control de estabilidad.

Valencia / Caracas / Redacción Web