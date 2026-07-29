Delcy Rodríguez anunció plan de créditos para compra de viviendas tras los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la banca pública y privada comenzará a otorgar créditos para la compra de viviendas destinadas a personas que perdieron sus hogares tras los terremotos del 24 de junio.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Rodríguez señaló que las entidades bancarias ya están preparadas para financiar la adquisición de inmuebles en el mercado secundario.

Explicó que las viviendas con un valor de hasta 70.000 dólares contarán con un subsidio estatal del 80 %, mientras que el 20 % restante será cancelado por el beneficiario mediante un crédito con un plazo de hasta 25 años.

En el caso de las viviendas con un precio superior a 70.000 dólares y de hasta 100.000 dólares, indicó que el Estado cubrirá el 50 % del costo y el porcentaje restante será financiado mediante un crédito a 25 años.

Rodríguez también afirmó que el Ejecutivo hará seguimiento a los precios del mercado inmobiliario y advirtió que se vigilarán posibles incrementos durante el proceso de adquisición de viviendas.

Asimismo, aseguró que las personas cuyos apartamentos colapsaron mantendrán sus derechos sobre los terrenos donde estaban ubicados los inmuebles y contarán con apoyo del Estado para su reconstrucción.

La presidenta encargada informó que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia la creación de una jurisdicción especial para atender asuntos civiles relacionados con la propiedad y la identidad de las personas afectadas.

Caracas / Redacción web