Fetrabermúdez solicitó entrega de ocho oficinas que ocupa la Gobernación de Sucre en la Casa Sindical

El presidente de la Federación de Trabajadores de Bermúdez (Fetrabermúdez), en el estado Sucre, Pedro García, solicitó este viernes de manera pública, la entrega de ocho oficinas que ocupa la gobernación de la entidad en la Casa Sindical de Carúpano.

García realizó una rueda de prensa, en la cual explicó que desde hace seis años, el gobierno regional, ocupó una serie de espacios en la sede de los trabajadores, previo acuerdo con el entonces gobernador Edwin Rojas, quien se comprometió a realizar mejoras en la infraestructura y a proporcionar seguridad en el recinto.

El convenio también incluía el pago de servicios como la electricidad y el agua, a través de una especie de fondo, que nunca se concretó y cuando asumió el almirante Gilberto Pinto ni siquiera se renovó el convenio.

Reconoció que Rojas cumplió con parte del convenio cuando se impermeabilizó el techo y en efecto, la seguridad policial se mantiene a la fecha.

Sin respuestas

Al inicio de la presente gestión, explicó García, en el mes de enero, se reunieron con el secretario de gobierno, Daniel Ruiz, quien quedó en dar respuestas a los requerimientos, pero pasaron cinco meses y no seguirán a la espera, porque hay organizaciones sindicales que esperan por espacios.

Explicó de forma tajante que el inmueble y su terreno fueron adquiridos con fondos sindicales y de manera específica, se pagó por la tierra en los años 60, mientras que la estructura se levantó con el sudor de los trabajadores.

Indicó además, que el terreno no es municipal y se pagaron los impuestos. “En el año 1967 fue comprado este terreno”.

Las ocho oficinas las ocupan organismos como Sucre te quiero, el Movimiento de Emprendedores, la Dirección de Recursos Humanos, Sucre Salud y una oficina de enlace con la gobernación, entre otros.

Por lo pronto, dijo García, dieron 90 días para la desocupación, lapso que consideran razonable, teniendo en cuenta que “ni la electricidad cancelan que consumen, pese a los que más gastan”.

Aclaró que los servicios los cancelan los sindicatos y pese a ello, en el grupo de los ocupantes, hay funcionarios que se molestan cuando les plantean la desocupación.

“Solicitamos a la gobernadora Carrillo que entregue en un lapso de 90 días hábiles, contados desde el 1 de junio, nuestras instalaciones”.

Sucre / Yumelys Díaz