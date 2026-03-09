Fetrabermúdez en el estado Sucre se sumará a la jornada nacional para reclamar ajuste de salario

La Federación de Trabajadores de Bermúdez (Fetrabermúdez), en el estado Sucre, convocó este lunes a una concentración y manifestación frente a la Casa Sindical de Carúpano, este jueves 12 de marzo, como parte de una jornada nacional para presionar un aumento de salario mínimo y las escalas.

Miriam Padovani, vocera de la convocatoria y quien estuvo acompañada por los voceros de los sindicatos de base, informó que la concentración busca visibilizar la lucha por aumento de sueldo, que ya lleva cuatro años sin ser ajustado.

“Seguimos cobrando lo mismo y viendo que cada día la situación se hace más difícil para que nos alcance ese dinero, esos 130 bolívares que cobramos de salario, porque ese es el que cobramos todos los trabajadores, independientemente de las escalas salariales que nos dan un poquito más”.

La convocatoria se hizo desde las centrales y federaciones nacionales, y arrancará desde las 9 de la mañana. “Invitamos a todos los sindicatos que se hagan eco con sus afiliados, para que estén aquí”.

Para la convocatoria estuvieron presentes los gremios educacionales, así como el sindicato de la construcción, los maestros jubilados, los sindicatos de base de Fetrabermúdez, malariología, quienes se encargarán de convocar a trabajadores activos y jubilados.

Directrices

Padovani amplió que en la concentración darán información sobre los parámetros del reclamo salarial, a partir del 12 de marzo. “Son los trabajadores los que van a hacer el reclamo sobre el aumento del salario”.

Precisó que están invitando a las amas de casa, a los trabajadores informales y recalcó que no se trata de una manifestación de carácter político.

Sucre / Yumelys Díaz