Festival de Muralismo tomó los espacios del centro histórico de la ciudad de Cumaná

Este jueves 18 de septiembre, la capital del estado Sucre, continuó con su programación del Festival Internacional de Muralismo “Cumaná ciudad mural”, que inició el pasado 15 y se extenderá hasta el sábado 20.

Margot Civira, organizadora del evento, invitó a propios y visitantes a acercarse al centro histórico de Cumaná, donde está en curso una programación con más de 50 actividades, que incluyen talleres, foros, conciertos, degustaciones, exposiciones y otros eventos culturales.

Recalcó que la programación está pensada para el disfrute de toda la familia y cuenta con el apoyo de la Gobernación del estado Sucre.

Desde que pisa el sector histórico de Cumaná se observa el movimiento artístico, con los muralistas plasmando sus obras en las paredes. En la actividad participan 13 artistas del muralismo, regionales, nacionales e internacionales.

La organizadora resaltó que el programa se extiende hasta la noche, con la presentación de cine bajo las estrellas, conciertos, e invitó a disfrutar de todo lo que se está presentando, en esta semana de las artes y la cultura.

Sucre / Corresponsalía