Denuncian extracción de granza en Freites sin estudio de impacto ambiental

Habitantes de Barbonero, comunidad indígena ubicada en el municipio Freites del estado Anzoátegui, denunciaron que un grupo de pobladores, también perteneciente a la etnia kariña, está ingresando a terrenos para extraer material mineral no metálico (granza) sin contar con el permiso otorgado por el ministerio para el Ecosocialismo y de la Corporación de Minas (Corpominas).

"Un grupo de la comunidad está ingresando a nuestros terrenos para extraer granza de manera manual sin que se haya hecho un estudio de impacto ambiental. Tampoco cuentan con la permisología de los organismos autorizados como el ministerio para el Ecosocialismo y Corpominas en Anzoátegui. Lo que están haciendo causa daños ecológicos", dijo María Carreño, quien fungió como vocera de los afectados.

Según relató, las personas han ingresado a los terrenos cometiendo supuestos abusos, por lo que pide a los organismos competentes que realicen una inspección en la zona cercana al río Guanipa y verifiquen lo que está ocurriendo.

"Es urgente que acudan a nuestro llamado para que observen que hay daño ambiental por la extracción indiscriminada del mineral y por la forma en que están ingresando a la zona", aseveró.

Cantaura / Danela Luces