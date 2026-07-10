Fenómeno El Niño podría alcanzar una intensidad "muy fuerte" y aumentar el riesgo de sequías en Venezuela

El fenómeno climático El Niño sigue fortaleciéndose y hay un 81% de probabilidades de que alcance la intensidad "muy fuerte" durante el último trimestre de 2026.

El meteorólogo climático Luis Vargas explicó, basándose en proyecciones del Centro de Predicción Climática (CPC) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que este evento está presente en Venezuela desde finales de mayo de 2026 y podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027.

De cumplirse este pronóstico, el país enfrentaría un mayor riesgo de sequías durante el próximo periodo seco, especialmente en las regiones donde las lluvias suelen disminuir a finales de noviembre y retoman a principios de abril o mayo.

Para el trimestre en curso, Vargas indicó que las proyecciones apuntan a acumulados de lluvia por debajo de lo normal en buena parte del territorio venezolano. No obstante, precisó que los Llanos Occidentales y la región Centro Occidental podrían registrar precipitaciones cercanas a los valores climatológicos habituales para la época.

"Por ahora en este trimestre se prevé que en buena parte de Venezuela, los acumulados pluviométricos mensuales terminen por debajo de lo normal con posibles excepciones en los Llanos Occidentales y Centro Occidente, donde llovería cercano al comportamiento normal de cada mes", apuntó.

El Niño es un fenómeno climático que está asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, que altera los patrones de circulación atmosférica y modifica el comportamiento de las lluvias y las temperaturas en distintas regiones del mundo.

En el caso de Venezuela ha estado relacionado históricamente con una disminución de las precipitaciones y un incremento de las temperaturas, aunque sus efectos varían de acuerdo a la intensidad del evento y las condiciones atmosféricas de cada temporada.

Caracas / El Pitazo