Feligreses de la Catedral de Barcelona conmemoran el Día del Nazareno con misas y procesiones (+Video)

Con masiva asistencia. Así se encontraba este miércoles de Semana Santa la Catedral de Barcelona, ubicada en la capital del estado Anzoátegui, donde con varias misas y procesiones se conmemora el Día del Nazareno de San Pablo, una de las actividades religiosas que cuenta con mayor concurrencia durante esta época religiosa.

La agenda eclesiástica comenzó a las 12:00 am con una misa presidida por el presbítero Luis Eduardo Rebanales, párroco del templo; luego, a las 6:00 am, se llevó a cabo otra homilía y a las 8:00 am una más, que culminó con la procesión de la imagen por el bulevar 5 de Julio.

Esta última eucaristía estuvo a cargo del Obispo de la Diócesis de Barcelona, monseñor Jorge Aníbal Quintero Chacón; y contó con la presencia de la alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Sugey Herrera.

Restaurada

Según la mandataria local, este año la imagen del Nazareno fue totalmente restaurada, gracias al aporte de la gobernación y la alcaldía.

"Seguimos acompañando desde este espacio toda la agenda religiosa que ha preparado la Diócesis de Barcelona, al igual que toda la agenda propia de estos días, con el personal de seguridad, de Protección Civil, acompañando a toda esta feligresía con la parte de la seguridad, protección y el personal de salud para que puedan disfrutar de los eventos", expresó Herrera.

Posteriormente, el cronograma de misa continúo a las 11:00 am y se espera que a las 5:00 pm se desarrolle la última eucaristía central de este día, encabezada también por el Obispo de la Diócesis de Barcelona, con una nueva procesión por los alrededores del templo.

Barcelona / Elisa Gómez