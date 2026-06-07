Corpus Christi peregrinó por calles de Puerto La Cruz

La fe católica se sintió este sábado en el Gimnasio Cubierto Lumumba Estaba de Puerto La Cruz, donde se celebró la Solemnidad del Corpus Christi 2026, organizada por el Arciprestazgo San Ambrosio de la Diócesis de Barcelona.

En un ambiente alegre y de fraternidad, la feligresía de las 11 parroquias de Puerto La Cruz y Guanta se dispuso a participar en la Misa Solemne presidida por el Excelentísimo Monseñor Jorge Aníbal Quintero, Obispo de la Diócesis de Barcelona.

Con cantos de adoración y alabanzas, el pueblo de Dios participó en esta festividad católica que anualmente se celebra el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad, que es el domingo siguiente a Pentecostés, aunque algunas Diócesis por razones Pastorales trasladan la celebración para el día sábado.

Peregrinación

En la celebración eucarística también participaron autoridades de la alcaldía del municipio Sotillo, encabezados por el alcalde Jesús Marcano Tabata; la directora general, Vincel Montes; y el director de Religión y Cultos, Jean Carlos Avilés.

Luego de la misa Solemne, el Cuerpo de Cristo colocado en la Custodia salió en peregrinación desde el gimnasio Lumumba Estaba hasta la Parroquia Santo Domingo Savio en el sector El Frío, acompañado por centenares de feligreses, bajo custodia de Polisotillo y Protección Civil.

El Pbro. José Humberto Tovar, líder de la Comisión Central del Corpus Christi Arciprestazgo San Ambrosio, agradeció a todos los colaboradores, a las parroquias e instituciones públicas y privadas que aportaron su grano de arena para realizar una celebración digna del Cuerpo de Cristo.

Puerto La Cruz / Redacción Web