Fedeindustria Sucre propone destinar fondos petroleros al rescate de la economía de la entidad

Valentino Alterio, presidente de Fedeindustria Sucre, propuso la creación de un Fondo Soberano para entidad, en el cual se pueda abonar aportes de los recursos que se van a generar por la explotación del gas y del petróleo de Paria y también de la explotación del asfalto de Guanoco.

Dijo que los recursos deben utilizarse para recuperar la infraestructura vial agrícola y la Troncal 9, así como la recuperación de la agricultura y la pesca. A la cuenta de necesidades sumó la siembra de unos cinco millones de matas de cacao, dos millones de coco y de otras especies para apuntalar la economía productiva.

Cree el gremialista que sólo así surgirá un Sucre próspero, donde las grandes mayorías tengan bienestar a través del trabajo productivo. “Crear las condiciones y las herramientas para que nuestras materias primas se transformen en los mismos territorios donde se producen”.

Inversión

Agregó que mientras que en Anzoátegui están creando ordenanzas para atraer las inversiones de las empresas nacionales e internacionales que se van a instalar en nuestro país próximamente, en Sucre hay una parálisis en ese aspecto.

“Necesitamos inversiones urgentes en todos los municipios. Es hora de crear las condiciones y las herramientas necesarias para impulsar nuestra economía. Menos discursos y consignas vacías y más acciones económicas. Este es el momento. O nos montamos en el tren o nos vamos a quedar fuera como siempre. Es la hora de la economía”, puntualizó.

Explicó que desde Fedeindustria Sucre, a través de la Comisión de Proyectos y Agricultura, se presentó un Plan de Desarrollo Estratégico de la entidad, que incluye a la pesca industrial y artesanal.

“Es imprescindible trabajar juntos para construir la agenda económica común. Fedeindustria Sucre está dispuesta a seguir apoyando las iniciativas de nuestros gobernantes para construir juntos lo que es de todos”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano