Cardenales confirmó a su cuerpo técnico para la próxima campaña

La organización Cardenales de Lara, por intermedio de su gerencia general y deportiva anuncia al staff de técnicos que acompañará al manager César Izturis para la próxima temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Según Óscar Cumare Sánchez, jefe de prensa de Los Päjaros Rojos, el club contará con la incorporación de tres nuevos nombres, Jorge Cordova (Coach de pitcheo), Rolando Valles (estrategia de pitcheo y Coach de bullpen) y Richard Paz (Coach de tercera). Además, quedan ratificados en sus cargos: Nelson Prada (Coach de banca), Tomás Pérez (asistente del manager), Robert Pérez (control de calidad), Selwyn Langaigne (Coach de bateo), Yonathan Sivira (asistente de bateo), Luis Ugueto (Coach de primera), Oswald Peraza (asistente de pitcheo).

“Estamos contentos con el grupo de trabajo que se integró, para nosotros siempre es importante contar con la identidad de ellos para con la organización y la gran mayoría tiene bastante tiempo dentro del equipo”, dijo Carlos Miguel Oropeza, gerente general de los pájaros rojos. “Los nuevos nombres que se integran vienen con un gran recorrido en el béisbol, (Jorge) Cordova fue parte importante del triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial y está en MLB, (Rolando) Valles también integró al equipo campeón del mundo y a su vez está muy referenciado en Grandes Ligas, y Richard (Paz) ya lo conocemos y formó parte recientemente de nuestro coaching staff”, agregó Oropeza.

Más nombres

Además de los nombres previamente mencionados, Jeferson Medina fungirá como extra coach, Luis Silva será el encargado de la parte analítica y Yonny Almao estará como catcher de bullpen.

“Nos sentimos a gusto y satisfechos con el cuerpo técnico que nos estará acompañando esta temporada.”, mencionó José Yépez, gerente deportivo. “Como ya todos saben, César continuará siendo nuestro manager. Estamos muy contentos con el trabajo realizado el año pasado, donde el equipo logró finalizar en el primer lugar de la ronda regular, demostrando liderazgo, compromiso y una gran identidad dentro del terreno”, indicó.

En base a los análisis realizados por la gerencia larense al finalizar la campaña 25-26, hubo una necesidad para la estructura de esta nueva zafra.

“Para esta nueva temporada entendíamos que debíamos reforzar áreas importantes. Por eso nos llena de entusiasmo la llegada de Jorge Córdova y Rolando Valles, dos profesionales con gran experiencia y una extraordinaria ética de trabajo”, comentó Yépez. “Tuve la oportunidad de compartir mucho con ambos antes y durante el Clásico, y realmente me impresionó su forma de trabajar, su compromiso y la pasión que aportan”, enfatizó.

La gerencia barquisimetana también ratificó al staff médico y de performance:

Dr. Orlando Rodríguez y Dr. Tyler Elcure.

Erick Fariñas (director del departamento de performance).

Eloy Carrasquel (trainer).

Oliver Peña (asistente de trainer).

Miguel Yaraure (coach de acondicionamiento).

Arsenis Huertas (asistente de acondicionamiento y trainers).

"La organización Cardenales de Lara, agradece a Giovanni Carrara por su estrega y compromiso en el tiempo que acompañó al equipo, al igual que agrega que esta siempre será su casa y que las puertas de los pájaros rojos estarán abiertas para él", indicó el elenco en un comunicado.

Barquisimeto / Redacción Web