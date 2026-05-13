Fedecámaras solicita al gobierno permitir la participación del sector privado en la solución de la crisis de agua y electricidad en Nueva Esparta 

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), capítulo Nueva Esparta, Gabriel Briceño, solicitó al Ejecutivo nacional establecer alianzas estratégicas que permitan al sector privado contribuir en la resolución de la crisis de agua y electricidad que enfrenta la entidad insular.

Briceño describió la situación del suministro de agua como grave.

Según sus declaraciones, ofrecidas desde Porlamar, municipio Mariño, el déficit se debe principalmente a la falta de mantenimiento recurrente en las redes de distribución y a siniestros fortuitos en la tubería principal que abastece a la isla.

El dirigente gremial propuso orientar las inversiones hacia la instalación de una nueva tubería de mayor capacidad. Esta medida buscaría mejorar el acceso al recurso hídrico después de años de deficiencias.

El presidente estadal de Fedecámaras alertó que la dependencia de camiones cisterna ha elevado de manera drástica los costos operativos, lo cual se traduce en el aumento de las facturas de condominio para los residentes y en el encarecimiento de las tarifas hoteleras, lo que afecta la competitividad turística del estado.

En relación con el sistema eléctrico, Briceño indicó que la región no dispone de la capacidad suficiente para satisfacer 100% de la demanda actual.

En este sentido, enfatizó la necesidad de instalar nuevas plantas eléctricas de gran escala para acompañar el crecimiento poblacional y comercial del estado.

Briceño expresó que desde Fedecámaras mantienen la mejor disposición para continuar exhortando al gobierno nacional a permitir la participación del sector privado en las soluciones a este problema.

Agregó que la institución ya cuenta con proyectos de impacto inmediato que han sido evaluados por su Centro de Promoción de Inversiones.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero