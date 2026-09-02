miércoles
, 02 de septiembre de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Con instalación de válvula de 10 pulgadas aspiran a llevar agua a Brisas del Carmen, Areíto y El Matadero

septiembre 2, 2026
Los trabajos se iniciaron esta semana en la entrada de El Matadero / Foto: Cortesía

Cuadrillas del ministerio de Aguas, a través de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven), iniciaron esta semana la instalación de una válvula de 10 pulgadas al empalme o derivación de acueducto El Carupanero, en la troncal 9, a la altura de la entrada del sector El Matadero, en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

La intención de esta mejora es aumentar la presión y el caudal de agua hacia las zonas altas de las comunidades de Brisas del Carmen, Areíto y El Matadero.

En meses recientes, vecinos de esos sectores denunciaron las deficiencias del abastecimiento de agua en esos sectores, que atribuyeron al manejo de la llave por parte de los encargados de la hidrológica.

Según la información aportada desde la alcaldía de Bermúdez, con la intervención, bajo un cronograma de servicio preestablecido, se le suministrará el líquido a la zona alta de esos sectores.

Un importante número de habitantes de estas comunidades reciben agua con camiones cisternas y deben esperar que suban a la zona para poder recibir el líquido.

Sucre / Yumelys Díaz

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