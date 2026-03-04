Fcssfanz lidera inspecciones para verificar la operatividad del sector funerario (+Fotos)

El presidente de la Fundación para la Contraloría Social de los Servicios Funerarios del estado Anzoátegui (Fcssfanz), José Magallanes, informó que esta semana comenzaron las inspecciones para verificar la operatividad del sector funerario, inicialmente en la zona metropolitana de la entidad.

Recordó que desde principios de año inició las solicitudes para la conformación de un equipo multidisciplinario, con instituciones como el Cuerpo de Bomberos, Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), Guardia Ambiental, entre otras, para realizar las supervisiones de manera integral.

"Este lunes comenzamos la jornada con cuatro empresas de Barcelona: una ubicada cerca del cementerio municipal, dos en la avenida Juan de Urpín y otra en la vía Alterna. Después visitaremos Puerto La Cruz y Guanta, la idea es recorrer los 21 municipios del estado. El objetivo es garantizar que todas las empresas cumplan las normativas con la recolección de desechos patológicos, con el manejo de los cadáveres, entre otras cosas, porque se conocen algunas irregularidades", expresó Magallanes.

Detalles

De acuerdo a Magallanes, en cada inspección, los representantes de cada institución levantan su informe y se cita al dueño de la empresa para que se presente, principalmente, en Contraloría Sanitaria con su documentación.

"También es importante que tengan el Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (Racda) que emite el Ministerio del Ambiente. Deben tener un contrato con alguna empresa que recoja estos desechos patológicos".

Según Magallanes, en caso de alguna irregularidad, los organismos competentes darán un plazo reglamentario para que la empresa se coloque al día y luego, realizarán la respectiva supervisión.

"Nosotros como fundación le vamos hacer seguimiento a las empresas y a los organismos, para que no se quede en una gaveta todas las inspecciones".

Avanzar

Magallanes manifestó que en las próximas semanas presentarán un informe en el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo para elevar este tipo de jornadas a nivel nacional.

"Esto que estamos haciendo en Anzoátegui debe ser un ejemplo a seguir para todos los estados, porque las empresas deben cumplir con todos sus deberes porque estamos hablando del trato de una persona, de un cadáver y ellos cobran unos servicios muy costosos", mencionó.

Aclaró que la idea no es perseguir a los empresarios del sector, sino que se ajusten a las leyes y reglamentos que los regulan.

Barcelona / Elisa Gómez