Farmacia Comunitaria de Bermúdez entregará medicamentos a pacientes diabéticos

La Farmacia Comunitaria Simón Bolívar, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, inició este martes una jornada de entrega de medicamentos a pacientes diabéticos.

Gloria Farías, coordinadora del ente, informó que se trata de medicamentos orales, como glibenclamida y metformina, además de anti hipertensivos, aspirina e hidroclorotiazida.

La jornada se organiza en conmemoración de la Semana de la Diabetes, cuyo día central es el 14 de noviembre. El viernes se realizará la entrega de insulina cristalina, a quienes dependen de este tipo de medicamentos., por padecer diabetes tipo 1.

Base de pacientes

Farías explicó que la Farmacia Comunitaria Simón Bolívar cuenta con una base de datos de aproximadamente 600 pacientes diabéticos registrados.

Al ser la única farmacia comunitaria del municipio Bermúdez atiende a pacientes de tres Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC): Simón Bolívar, Playa Grande y Macarapana.

El personal de la farmacia utiliza la base de datos registrada para llamar directamente a los pacientes, quienes reciben la dotación de forma gratuita.

Trabajo

La farmacia entrega habitualmente antihipertensivos como Losartan, Captopril y Enalapril, así como vitaminas y sulfato ferroso.

Actualmente no disponen de insulinas NPH ni de otras variedades para pacientes insulinodependientes, ya que se encuentran esperando por la dotación de este fármaco.

Durante la semana, contarán con la presencia de un médico, quien se encargará de ofrecer atención a los pacientes que acudan a buscar medicamentos.

Los servicios médicos disponibles en la jornada incluirán la toma de tensión, chequeo general y la elaboración de récipes médicos.

“El llamado que se les hace a los pacientes es que aparte de venir mensualmente a retirar sus medicamentos totalmente gratuitos, también recuerden ir al médico. Ir a su chequeo, ir a su control y prestar atención a la alimentación”, acotó Farías

Sucre / Yumelys Díaz