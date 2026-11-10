VV en Anaco realizará la juramentación de 58 Colegios Ciudadanos

El partido Vente Venezuela (VV) realizará el acto de juramentación de los Colegios Ciudadanos del municipio Anaco, estado Anzoátegui, el sábado 14 de noviembre, en una jornada que contará con la presencia del dirigente nacional Omar González Moreno.

Así lo informó el coordinador municipal de VV en la jurisdicción gasífera, Julio Itriago, quien agregó que la actividad se realizará a partir de las 3:30 de la tarde, en la sede del partido azul, ubicada en la calle Negro Primero, entre Primero de Mayo y 24 de Julio.

"Estaremos juramentando los 58 Colegios Ciudadanos de Anaco. Cada uno de ellos corresponde a un centro de votación de la circunscripción electoral de nuestro municipio. Contaremos con la presencia de Omar González Moreno, quien es miembro de la dirección ejecutiva nacional de Vente Venezuela y además es el coordinador general del estado Anzoátegui", expresó.

Funciones

Itriago destacó que entre las facultades y funciones de los Colegios Ciudadanos se encuentra la implementación de las líneas de acción del partido en cada centro de votación durante los procesos electorales nacionales, regionales y locales.

"También les corresponde hacer el trabajo político de base durante los períodos no electorales en actividades como la captación de nuevos afiliados y simpatizantes, así como la organización de eventos del partido", indicó.

Extendió la invitación a toda la militancia de VV y a la colectividad en general a asistir a la jornada y sumarse a la agenda del partido azul en el municipio.

Anaco / Danela Luces