Vecinos de la zona alta de Andrés Mata reclaman una solución definitiva a la falta de agua

Vecinos de La Naranja, Guaruta, Blanco Lugar, Los Cerritos, Cedeño de los Blancos, Juan Sánchez y Punta Brava, en la zona alta del municipio Andrés Mata del estado Sucre, siguen a la espera de una solución a la paralización del sistema de rebombeo de agua potable que lleva el líquido hasta la zona alta de esas comunidades rurales.

Luis Sánchez, vecino y afectado por el problema, dijo que lo más duro lo están viviendo en las últimas semanas, con el aumento de la temperatura y las penurias que deben padecer para lograr llevar un poco de líquido a sus hogares.

Agregó que no entienden por qué si las autoridades conocen el problema no dan celeridad a una solución. Dijo que hay mucha indolencia oficial y puso como ejemplo que la bomba que se instaló en la planta requiere unos 40 o 60 metros de cable para conectar la electricidad, pero nadie ha solucionado eso, pese a que el diagnóstico se hizo hace unos dos meses.

Compromiso

Explicó que funcionarios de la Alcaldía de Andrés Mata, comisionados por el jefe local Iliath Veloz, se comprometieron a resolver el caso de forma urgente, “pero al parecer solo de boca, porque se perdieron y no volvieron más”, relató el vecino, quien cuestionó cuánto puede costar el cable, mientras que en el gobierno municipal se preparan para alumbrar todo San José de Navidad y "seguro no faltaran recursos para eso".

Dijo que en los caseríos afectados hay personas en condición de cama y adultos mayores a quienes les es imposible bajar y subir cargados de pimpinas con agua para surtir sus hogares y puso como ejemplo el caso de dos vecinas de Guaruta, ya entradas en años, quienes bajan pese a sus condiciones, y luego hay que subirlas con el agua, en motos o en burros.

Llamó de nuevo a las autoridades a resolver el problema del suministro del líquido, que ya suma dos años de fallas, en los cuales han vivido de penuria en penuria, “mientras otros están cómodos en sus casas donde no falta ni el agua ni la luz”.

Sucre / Yumelys Díaz