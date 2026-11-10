Petroleros trancaron la avenida Intercomunal por más de una hora para exigir mejoras socioeconómicas (+Fotos)

Por más de una hora estuvo trancada la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez, sentido Puerto La Cruz-Barcelona, a la altura del Centro comercial Dadaven, debido a una protesta que realizaron trabajadores activos y jubilados de la industria petrolera.

Con pancartas en mano y gritando consignas, el grupo se concentró en el sitio, pasadas las 8:30 am de este martes 10 de noviembre, para exigir un aumento salarial acorde a la canasta básica alimentaria, mejoras en el sistema de salud, pago de los intereses del fondo de pensiones, liberación de los presos políticos y elecciones presidenciales en el país.

Petroleros protestaron la mañana de este martes en la avenida Intercomunal

La manifestación originó una fuerte congestión vehicular hasta cerca de las 10:00 de la mañana, cuando se disolvió la jornada de reclamo.

En el lugar estuvieron presentes funcionarios policiales, quienes habilitaron una zona del otro canal de la avenida para que no colapsara el 100% del tráfico.

Demandas

Pedro Rodríguez, representante de la Coalición Sindical Petrolera del estado Anzoátegui, hizo énfasis, además, en que necesitan cobrar unas "utilidades dignas", pues a su juicio, lo que está previsto que reciban ($120) es insuficiente.

"¿Qué come un trabajador y un jubilado con 120 dólares? Eso es imposible, por eso le estamos exigiendo a Pdvsa (Petróleos de Venezuela) que nos cancele nuestro fondo de pensiones y que nos dé un sistema de salud, que sea digno. Según la auditoría de la empresa KPMG, existen unos gananciales de 705 millones de dólares y Pdvsa los tiene en sus arcas, por eso le estamos pidiendo el dinero que durante más de 32 años todas estas personas mayores se ganaron. Por eso estamos reclamando hoy", manifestó.

Aunado a eso, el dirigente exigió a las autoridades que les conceda libertad plena a más de 400 personas, que según afirmó, siguen tras las rejas por razones políticas.

"Queremos darle una satisfacción a todas las madres para que sus esposos e hijos que están presos, pasen la Navidad en sus casas", añadió.

La manifestación causó fuerte congestión vehicular

José Luis Velásquez, otro de los manifestantes, lamentó que los actuales representantes del gobierno no se interesen en mejorar los sueldos de los trabajadores públicos.

Además, rechazó el hecho de que la población siga padeciendo constantes cortes del servicio eléctrico.

"Hoy el venezolano, seguramente mientras tú (se refiere a Delcy Rodríguez) te vas a una plaza a prender miles de luces, va a pasar su Navidad a oscuras y sin poder comerse una hallaca porque vive en miseria. Eso es lo que ustedes representan", apuntó.

Respaldo y más calle

La profesora Yuraima Guzmán, quien estuvo respaldando la jornada de reclamo, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Delcy Eloína, usurpadora de poder y dirigentes que no han sabido llevar el país durante 27 años continuos. Hoy Venezuela está sufriendo las consecuencias de las malas políticas del gobierno. Nosotros sufrimos las consecuencias por ustedes no atender la emergencia que existe y los niños hoy sufren de calor, sufren en sus escuelas, sufren las necesidades prioritarias como es alimentación, comida, salud… Exigimos al gobierno central que se ponga los patines para resolver los problemas puntuales que aquejan a Venezuela hoy en día. Si no sirven para gobernar, abandonen el gobierno y llamen a unas elecciones libres y democráticas", concluyó.

Los asistentes a la jornada de protesta aseguraron que se mantendrán en las calles reiterando sus demandas socioeconómicas hasta que les den una respuesta satisfactoria.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez