Familias cumplen 80 días en vigilia a las afueras del Helicoide por sus presos políticos

La noche del 28 de marzo, una decena de familiares de presos políticos cumplieron 80 días de vigilia continua en las inmediaciones del Sebin Helicoide, en espera de las excarcelaciones prometidas desde el pasado 8 de enero.

«Desde allí, resisten desde el amor y la esperanza de reencontrarse con los suyos. No bajaremos la voz. Seguimos exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos. ¡Hasta que todos estén en casa!», expresó en redes sociales el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que recordó la fecha.

En el lugar se mantienen familiares del abogado Ricardo Cariel o de 32 condenados por la operación Gedeón (2020), aunque estas personas se encuentran actualmente recluidas en el Fuerte Guaicaipuro, donde iniciaron recientemente una huelga de hambre.

El Foro Penal registraba 12 personas detenidas por razones políticas en el Sebin Helicoide hasta el 2 de marzo. Actualmente han contabilizado 503 presos políticos en todo el país.

Tras un anuncio de «un gran número de excarcelaciones» hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, decenas de familiares se trasladaron al Sebin Helicoide con la promesa de la libertad. En días siguientes y a cuentagotas se fue registrando la salida de presos políticos, entre ellos dirigentes políticos y activistas de derechos humanos, bajo medidas cautelares.

A finales de enero, Delcy Rodríguez no solo anunció una amnistía «amplia» por hechos políticos, sino la eliminación del Sebin Helicoide como lugar de reclusión. Según la funcionaria, pasará a ser un lugar de centro social y de recreación.

La aprobación de la Ley de Amnistía, el pasado 19 de febrero, dio nuevas esperanzas a los familiares de ver salir a sus seres queridos. Sin embargo, han denunciado una amplia exclusión de casos de esta normativa, especialmente para militares o personas supuestamente implicadas en delitos de esta naturaleza.

Caracas / TalCual