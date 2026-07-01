Familiares piden más maquinaria pesada para retirar escombros: “lo demás lo hacemos nosotros”

Para Jesurimar Briceño, de 28 años, la búsqueda de su hija, su madre y su hermano bajo los escombros del urbanismo OPP 33 en el sector Caribe de La Guaira se convirtió en una carrera contra el tiempo y la burocracia. Tras días de espera, familiares de personas que se encontraban en esos edificios tuvieron que trancar la calle para forzar que les dejaran una retroexcavadora, pero ellos mismos tenían que conseguir el gasoil.

A seis días del doble terremoto que devastó al país el 24 de junio pasado, y que contabiliza 1943 víctimas fatales y 10571 heridos según el último balance oficial, en zonas de La Guaira aún piden que llegue maquinaria pesada para acelerar la remoción de escombros y las labores de búsqueda, con la esperanza de encontrar sobrevivientes o de poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos para darles un descanso digno.

A las 12:42 p.m. de este martes, 30 de junio, la periodista Estefani Brito escribió en su cuenta de X que el sobrino de sus amigas llamado Mathias, junto a sus abuelos y tías, estaba bajo los escombros del urbanismo OPP 22 en Caraballeda. Señaló que a casi 140 horas de los sismos a ese edificio no había llegado maquinaria pesada. “Seguimos con la fe intacta, pero necesitamos ayuda”, dijo.

“Se solicita ayuda de rescatistas y máquinas para edificio Gradisca, Macuto, La Guaira. Hay personas con vida. Gracias”, solicitó el ingeniero Carlos Alí Castro en la misma red social en respuesta a una publicación del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que informaba que los rescatistas de su país habían encontrado con vida a un hombre entre los escombros, en el centro comercial Galerías Playa Grande.

Un escenario similar describió Jesurimar, la noche del domingo 28 de junio. Frente a las ruinas del urbanismo OPP 33 (que tenía tres torres) y un edificio privado que estaba al lado, la joven expresó: “Tenemos una o dos maquinarias y se enfocan en un solo edificio, aquí hay cuatro edificios juntos y dos máquinas no dan para eso”.

Protestar para lograr ayuda

"Si no se quieren ensuciar el uniforme echando pala, echando pico, lo único que les pedimos encarecidamente es que nos ayuden con cinco maquinarias que puedan remover esos escombros pesados”, dijo la joven. “Lo demás lo hacemos nosotros”.

Esa noche, en el lugar se encontraba una retroexcavadora trabajando. “Eso llegó hoy porque trancamos la calle”, afirmó Jesurimar y contó que la coordinadora a cargo de esos equipos que estaban trasladando les dijo que eso no era ayuda humanitaria sino que alguien había pagado por ellos. Tras la protesta de los familiares, accedió a dejarla ahí. “Pero del gasoil se van a encargar ustedes y les damos una hora”, advirtió esa mujer.

“Pensaban que no íbamos a conseguir el gasoil y lo que no saben es que uno por su mamá, por su hija, por su hermano, uno mueve cielo y tierra y hace lo que tenga que hacer”, manifestó la joven, que horas atrás se había descompensado por todo el esfuerzos de los últimos días. De hecho explicó que muchos de los trabajos en la zona han sido por autogestión: los propios familiares en la OPP 33 consiguieron una planta eléctrica e instalaron bombillos para trabajar durante la noche.

Jesurimar agregó que aún tienen esperanza de sacar a sus familiares con vida. Su padre narró que dos días antes habían llamado al teléfono de su hijo y contestó una niña que imaginó que era su nieta. “Y nadie prestó atención”, lamentó.

Este lunes un grupo de operadores de estos equipos que se trasladó a la Guaira denunció ante las cámaras de VPI TV acudieron al lugar porque pensaban que no había suficientes conductores, pero se encontraron con que lo que faltaban eran máquinas, y que las que había eran privadas y no permitían que cualquier operador las condujera.

Caracas / Runrunes