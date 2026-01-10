Familiares de presos políticos realizaron vigilia frente a cárceles del país exigiendo “liberación plena” de detenidos

Familiares y allegados de presos políticos realizaron la noche del viernes y la madrugada de este sábado vigilias en distintos penales del país para exigir la liberación de las personas que aún permanecen detenidas.

A pesar del anuncio hecho por el Ejecutivo nacional el pasado jueves 8 de enero acerca de la excarcelación de “un número importante” de ciudadanos privados de libertad, hasta la fecha solo se ha verificado la puesta en libertad de nueve ciudadanos, según la información divulgada por distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

En el país existen al menos 1 mil presos acusados de manifestar o ser sospechosos de opinar o actuar en contra del Gobierno. El ofrecimiento de una cifra importante de liberaciones se produjo días después de los bombardeos ejecutados por fuerzas estadounidenses la madrugada del sábado 3 de enero que culminaron con la detención y traslado fuera del país del mandatario Nicolás Maduro.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) apuntó a través de un comunicado que este 9 de enero familiares de los detenidos en el centro de reclusión de Tocorón (Aragua) “expresaron su anhelo de ver y abrazar a sus seres queridos en libertad, tras haber pasado más de un año detenidos injustamente por motivos políticos”.

“Hoy, aun en medio del sufrimiento, elevamos nuestra fe y nuestra esperanza. Aquí hay madres, padres, hijos, hermanos y abuelos que esperan volver a abrazar a los suyos, que no pierden la convicción de que la verdad y la justicia deben abrir las puertas de la cárcel (…) Seguiremos vigilantes y firmes, exigiendo la libertad inmediata, plena e incondicional de todas las personas presas por razones políticas” apuntó el Clippve.

De igual manera, se informó acerca de una pernocta a las afueras de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de El Valle, en Caracas. El Comité de Presos Políticos indicó que se trató de una actividad de “oración y firme exigencia de justicia”.

“Son más de 100 presas políticas las que permanecen en este centro de reclusión, a la espera de las boletas de excarcelación que les otorguen la libertad (…) La detención arbitraria, la falta de información oficial y la incomunicación prolongada mantienen a decenas de familias en una angustia constante. En centros como este, la espera se vuelve una forma de castigo colectivo que golpea no solo a quienes están detenidos, sino también a madres, hijos y adultos mayores que reclaman respuestas”, señaló la ONG.

En vigilia y oración

También desde el penal de El Rodeo 1 (Miranda), los familiares de los presos políticos se pronunciaron para exigir la pronta liberación de los ciudadanos aprehendidos.

“Familiares y amigos de presos políticos nos mantenemos en vigilia y oración este jueves 9 de enero (…) Hemos llorado frente a la injusticia, las desapariciones forzadas, las condenas arbitrarias y la tortura. Hoy, aun en medio del dolor, elevamos nuestra fe y nuestra esperanza (…) Creemos que el amor prevalece, que cada lágrima ha sido vista y que la libertad llegará. Seguimos firmes, unidos y vigilantes, declarando que todos volverán a casa”, apuntó la Organización.

Caracas / Rodolfo Baptista