Familiares de presos políticos piden a Delcy Rodríguez y a EEUU visitar la cárcel de Zona 7

Familiares de presos políticos pidieron este viernes a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a la encargada de negocios de Estados Unidos en el país, Laura Dogu, visitar un comando policial en Caracas, donde permanecen los parientes a la espera de liberaciones que no se han concretado, a pesar de la Ley de Amnistía aprobada en febrero.

Durante una actividad nocturna, Narwin Gil, hermana de un preso político, reclamó la visita de Rodríguez a este calabozo, conocido como Zona 7, y expresó la disposición de los familiares de entablar un "diálogo cordial" con ella.

"Delcy Rodríguez, como mujer, no ha venido a solidarizarse con este grupo de mujeres que estamos acá pernoctando, sufriendo. Viene el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué nos va a decir usted? (…) Así como usted sale a cumplir con sus labores, usted puede venir para acá", manifestó Gil.

En las calles cercanas a Zona 7, los familiares se reunieron e improvisaron un buzón de quejas en un recipiente de agua y ahí depositaron lo que consideraron han sido las "promesas incumplidas" por parte de autoridades de Venezuela.

Entre las quejas, subrayaron que varias madres se han enfermado mientras esperan la liberación de sus seres queridos, tras asegurar que han pernoctado en las adyacencias de Zona 7 desde enero, luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un "número importante" de personas.

Asimismo, denunciaron el "incumplimiento" de Jorge Rodríguez, luego de que hace un mes visitara Zona 7 y prometiera desde ese lugar la liberación de "todos los detenidos" el mismo día en que se aprobara la Ley de Amnistía. Aunque la norma fue aprobada semanas después, los familiares esperan la salida de sus parientes.

Por su parte, el activista Diego Casanova, también miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, aseguró que en Zona 7 todavía quedan más de 30 presos políticos, luego de que se liberaran a varios en el marco de la amnistía.

Conteo

La ONG Foro Penal contabiliza 526 presos políticos en Venezuela, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos.

El Parlamento, controlado por el chavismo, informó el viernes que un total de 7.654 personas han sido beneficiadas por la amnistía.

Aprobada en febrero por el Legislativo, la amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos.

Foro Penal ha confirmado la excarcelación de 639 personas desde el pasado 8 de enero, incluyendo a beneficiados por la Ley de Amnistía, informó este viernes su director presidente, Alfredo Romero.

También hoy, la mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en al Plataforma Unitaria Democrática, informó que contabiliza 675 personas excarceladas desde el 8 de enero y exigió "más procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos".

Caracas / EFE