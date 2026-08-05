Concejal denuncia que CDI Bolívar y Martí de Cariaco opera sin planta eléctrica

El Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Bolívar y Martí, que funciona como apoyo del hospital Diego Carbonell de Cariaco, municipio Ribero del estado Sucre, opera sin planta eléctrica, la cual no ha podido ser usada desde que en febrero se iniciaron los cortes por administración de carga.

El concejal independiente del municipio Ribero, Balbino Guerra, informó que urge la reparación del equipo. Tras una inspección se determinó que presenta daños en el filtro de gasoil, en la batería y no cuenta con combustible.

Guerra precisó que la denuncia llegó a sus manos a través de pacientes y familiares que acudieron al centro asistencial, provenientes del casco de Cariaco y comunidades adyacentes.

Importancia del aparato

Señaló que la planta eléctrica garantiza la continuidad operativa y la seguridad integral del paciente y actúa como el pilar de emergencia que permite a los profesionales de la salud hacer su trabajo sin interrupciones.

“Una planta eléctrica en un centro de salud, es una cuestión de vida o muerte. Un hospital no puede permitirse interrupciones en el suministro de energía sin poner en riesgo inminente a sus pacientes”.

Indispensable

Agregó que un equipo de esta naturaleza permite el mantenimiento de equipos de soporte vital, preservar la cadena de frío, conservar vacunas y muestras biológicas, así como medicamentos termolábiles, como la insulina o ciertos tratamientos oncológicos.

Igualmente, explicó que la falta de electricidad impide la operación de equipos de diagnóstico por imágenes, como la máquina de rayos X y laboratorios, los cuales deben estar operativos las 24 horas del día para evaluar traumas graves o condiciones agudas.

Cariaco / Yumelys Diaz