Familiares de presos del Internado Judicial de Carúpano denunciaron supuestos maltratos

Un grupo de familiares de presos del Internado Judicial de Carúpano, en el estado Sucre, denunciaron la suspensión de las visitas y la imposibilidad de pasar comida a los privados de libertad de uno de los pabellones, al parecer, debido a un castigo disciplinario porque, presuntamente, consiguieron droga en el lugar.

Luisa Núñez, una de las denunciantes, explicó que el problema se presentó luego de una supuesta requisa donde consiguieron sustancias prohibidas, situación que rechazó al decir que a todos los visitantes los revisan de pie a cabeza y no pasan nada al recinto carcelario.

Acotó que la situación afectaría a unos 50 reclusos, que actualmente están aislados y otra de las consecuencias es que les suspendieron los traslados a tribunales.

Juana Pérez, madre de otro recluso, dijo que no pueden pasar ni llevarles la comida, debido al decomiso. “Pero cómo que los consiguieron con droga, si ese es un lugar donde se hacen revisiones y no pueden haber encontrado droga”.

Se quejaron de que cuando lograr pasar algo de comida, deben meterla en bolsas plásticas y no les dejan pasar agua potable. “Queremos que nos dejen pasar a ver a nuestros hijos”.

Asimismo, afirmaron que habrían recibido golpes y mostraron una fotografía de un supuesto privado de libertad con signos de maltrato, pero no se pudo verificar si en verdad era de un recluso.

Malas condiciones

María Marcano, madre de otro procesado, agregó a las denuncias que en el curso de estos años habrían fallecido en el reclusorio unos siete presos por tuberculosis, debido a las malas condiciones del centro y la mala alimentación.

Yerlis Hernández, pareja de un recluso, sumó a las denuncias que les exigen la compra de materiales de construcción para arreglos en el penal. “Piden eso y en cambio no me dejan ni pasar agua, y mi pareja sufre de la tensión”.

Dijo que un plato de comida dentro de la cárcel cuesta 800 bolívares y lo que quieren son soluciones al problema.

Sucre / Corresponsalía Carúpano