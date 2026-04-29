Familiares de jóvenes atropellados protestan en Cumaná para exigir justicia

Familiares de dos jóvenes fallecidos tras un presunto arrollamiento en Cumaná, capital del estado Sucre, cerraron la avenida Carúpano como medida de protesta para exigir avances en las investigaciones del caso.

La acción se llevó a cabo varios días después del hecho ocurrido el pasado 25 de abril, en el que perdieron la vida Brayan Cabello y José Manuel Martínez, ambos residentes de la comunidad de Caiguire.

“No hay detenidos ni respuestas”

Durante la manifestación, los presentes denunciaron la falta de respuestas por parte de los organismos de seguridad, asegurando que hasta el momento no se han producido detenciones relacionadas con el caso.

Rosalva Martínez, madre de una de las víctimas, expresó su indignación ante la situación. “Han pasado cinco días y no hay respuestas. No hemos recibido apoyo de ninguna autoridad”, afirmó.

Destacó que las condiciones económicas de la familia no deben influir en el curso de la investigación. “Mi hijo era humilde, mi sobrino también. No porque no tengamos dinero esto puede quedar impune”, señaló.

Trinidad Martínez, tía de los jóvenes, reiteró la exigencia de justicia. “No hay detenidos, no hay avances claros. Lo único que pedimos es que este caso no quede así”, manifestó.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán las acciones de calle hasta obtener respuestas concretas por parte de las autoridades competentes.

Cumaná / Lino Castañeda