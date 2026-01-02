Familiares de joven desaparecido solicitan ayuda para dar con su paradero

La familia de Luis Gustavo Torrens Leal, de 25 años y desaparecido desde el pasado 30 de diciembre, solicitan ayuda para dar con su paradero y acabar con la angustia que los invade desde que el joven no regresó a su hogar.

Según parientes del muchacho, cuyo hogar se encuentra en la avenida Pedro María Freites de Barcelona, él salió la mañana del martes 30 de diciembre a entregar unos documentos y desde entonces no lo han visto más.

Torrens Leal vestía una camisa manga corta blanca, un pantalón azul, zapatos negros y llevaba un bolso rojo. Sus allegados han difundido fotos a través de las distintas redes sociales para que, si alguien lo ve, informe al 0414-8990989 o al 0424-8880447.

Según los mismos familiares, la preocupación aumenta cada día que pasa ya que Luis Gustavo incluso requirió atención médica meses atrás por un cuadro depresivo.

Hasta la tarde de este viernes 2 de enero el muchacho ya suma más de 72 horas desaparecido y sus parientes siguen aferrados a la esperanza de encontrarlo pronto.

Barcelona / Javier A. Guaipo