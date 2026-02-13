Falleció Humberto Acosta, reconocido periodista deportivo venezolano

Este viernes falleció en Caracas, Distrito Capital, el reconocido periodista deportivo venezolano Humberto Acosta, considerado uno de los grandes analistas del béisbol a nivel patrio.

Acosta, nacido en 1951 y cuya causa de muerte no fue revelada por medios de comunicación nacionales, egresó como Licenciado en Comunicación Socialde la Universidad Central de Venezuela (UCV) y en 1978 inició la cobertura de la pelota tanto venezolana (LVBP) como de las Grandes Ligas (MLB).

En El Nacional, uno de los diarios más prestigiosos del país y que actualmente es un portal digital, fue responsable de la columna Triple Play, en la que relataba sus anécdotas en los diamantes con una prosa impecable, que se publicó desde 1978 hasta 2012.

Paso por la radio

En la radio, Acosta mostró sus conocimientos sobre el deporte de las bases y bates para los circuitos radiales de Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, los clubes con las mayores fanaticadas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

También condujo un espacio denominado Camiseta 10 y Triple Play que se transmitió a comienzos del siglo XXI por el circuito Unión Radio. En la televisión prestó sus servicios para Radio Caracas Televisión (RCTV) y Meridiano Televisión.

Acosta, ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2007, fue un apasionado de la historia y, sobre todo, de relatar hazañas de luminarias en el Big Show. Por esa razón, escribió libros de Sandy Koufax, Andrés Gallaraga, Johan Santana y Roberto Clemente., quienes se erigieron como figuras de la MLB en distintas épocas.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer detalles sobre los actos fúnebres de Acosta, cuyo deceso causó mucha tristeza entre sus colegas.

Valencia / Joseph Ñambre