Falleció el cantante Hernán Marín tras sufrir un ACV

Sucre despidió en la madrugada de este sábado 22 de noviembre de 2025, Día del Músico, al máximo exponente del joropo estribillo, Hernán Marín, quien murió a los 85 años de edad y era un artista reconocido a nivel nacional.

El cantante, oriundo de Cumaná, que era patrimonio cultural de la entidad, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) esta semana, motivo por el cual permanecía recluido en el hospital Antonio Patricio de Alcalá.

Marín fue un fiel exponente del joropo oriental y un defensor del folclore nacional, lo que dejó plasmado en populares interpretaciones como Yamaray y Mar de mi esperanza.

Ícono musical

Fue un embajador de la música venezolana y se presentó en escenarios nacionales e internacionales, donde dejó en alto el nombre su país nata y mostró la chispa oriental, que lo hizo un intérprete inconfundible.

La noticia se difundió a través de medios digitales. Se espera que "el rey dle joropo estribillo" reciba homenajes en su despida del plano físico.

