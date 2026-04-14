Fallece Felipe Staiti, guitarrista y alma de Enanitos Verdes

El rock en español pierde a uno de sus arquitectos fundamentales. Felipe Staiti, guitarrista, compositor y miembro fundador de la legendaria banda Enanitos Verdes, falleció este lunes a los 64 años en la provincia de Mendoza.

La noticia, confirmada por el secretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca, marca el fin de una era para la agrupación mendocina más internacional de la historia.

Según reportes del Hospital Italiano de Mendoza difundidos por la agencia de noticias EFE, el deceso se produjo a causa de una hemorragia masiva. La salud de Staiti se encontraba debilitada desde finales de 2024, tras contraer una infección bacteriana durante una gira por México. Esta afección, complicada por su condición de celíaco, derivó en un cuadro grave de deshidratación y secuelas físicas de las que no logró recuperarse por completo.

Legado

Staiti fue el pilar sonoro de la banda desde su formación en 1979, junto a Daniel Piccolo y el recordado Marciano Cantero. Tras la muerte de Cantero en 2022, Felipe asumió con hidalguía el rol de vocalista principal, decidido a que el motor de la banda no se detuviera.

"Staiti no solo era un guitarrista virtuoso; era el custodio de un cancionero que forma parte del ADN emocional de toda América Latina", señaló la revista especializada Rolling Stone.

Bajo su liderazgo técnico, Enanitos Verdes alcanzó hitos históricos, como los mil millones de reproducciones de "Lamento boliviano" en Spotify, consolidándose como un fenómeno vigente para las nuevas generaciones.

Proyectos truncados

Al momento de su partida, el músico trabajaba en Uuna gira internacional por Estados Unidos junto a la banda española Hombres G y la grabación de un disco recopilatorio con colaboraciones de figuras de la escena musical global. Ambos proyectos quedaron truncados.

Agencias como Associated Press (AP) destacan que su estilo en temas como "Guitarras blancas" e "Igual que ayer" definió el sonido del rock argentino de exportación.

Con su partida, Mendoza pierde a un artista descrito por las autoridades locales como "brillante e irreemplazable", dejando un vacío inmenso en los escenarios que recorrió durante más de cuatro décadas.

Mendoza / EFE