Fallece el científico venezolano Vladimiro Mujica a los 71 años

El investigador y profesor venezolano Vladimiro Mujica falleció este sábado 26 de abril en México a los 71 años, según informaron la Escuela de Ciencias Moleculares de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) y la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL). Ambas instituciones destacaron su trayectoria como pionero de la química cuántica y su compromiso con la democracia en Venezuela.

La noticia generó reacciones inmediatas tanto en la comunidad académica como en el ámbito político. El dirigente opositor Antonio Ledezma expresó su pesar por la pérdida, describiendo a Mujica como un “hombre extraordinario” cuya partida deja un vacío en la ciencia y en la lucha cívica venezolana.

De acuerdo con los reportes, Mujica era reconocido internacionalmente por sus aportes en áreas como la química cuántica y la nanotecnología, además de su participación activa en movimientos democráticos venezolanos durante más de dos décadas.

Trayectoria académica y científica

Nacido el 19 de septiembre de 1954 en Caracas, Mujica desarrolló una sólida carrera académica. Estudió química en la Universidad de Concepción, en Chile, y en la Universidad Central de Venezuela, antes de obtener su doctorado en la Universidad de Uppsala, en Suecia, en 1985.

Su carrera lo llevó a desempeñarse como profesor e investigador en instituciones de prestigio internacional como la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Northwestern, además de formar parte de la Universidad Estatal de Arizona.

Compromiso político y legado

Más allá de su labor científica, Mujica mantuvo un firme compromiso con la democracia en Venezuela, participando activamente en iniciativas y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos civiles y la libertad.

En ese sentido, Ledezma destacó que el científico asumió un rol activo en espacios de asesoría política, incluyendo su incorporación en 2023 al Consejo Político Internacional impulsado por sectores de la oposición venezolana.

Diversos líderes y figuras públicas, entre ellos Jesús “Chuo” Torrealba, también manifestaron sus condolencias, resaltando su doble faceta como académico brillante y luchador democrático.

La muerte de Vladimiro Mujica deja un legado que combina excelencia científica y compromiso ciudadano, convirtiéndolo en una referencia tanto para la comunidad académica como para quienes abogan por cambios políticos en Venezuela.

Puerto La Cruz / Redacción Web