Fallas eléctricas reinaron en El Tigre durante lluvias del domingo

Las intensas lluvias que se precipitaron este domingo, 26 de abril, en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, estuvieron acompañadas por apagones e intermitencias en el suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad.

Los torrenciales aguaceros empezaron a registrarse desde horas del mediodía y a la par dejaron de funcionar los circuitos que suministran energía a sectores como Inavi, San José y Pueblo Nuevo Sur; así como a las urbanizaciones San Onofre, Los Cocales y El Recreo.

En la mayoría de los casos, el corte se extendió de dos a cuatro horas, aproximadamente.

El "vaivén" de la luz

A las 6:30 pm, mientras arreciaban las lluvias, se reportaron casos como el del sector San Francisco de Asís, donde luego de un fuerte bajón se quedaron sin luz. Hasta que 20 minutos después el fluido se restableció, produciéndose así un ciclo de intermitencias, que inquietaron a los habitantes.

"Este vaivén de la luz anoche nos puso a temblar. No había llegado bien cuando ya se iba otra vez. Los que sufrimos somos nosotros y nuestros corotos", exclamó Alejandro Pino, vecino del sector.

El Tigre / Damary Díaz