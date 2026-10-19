AD Bermúdez se unió a una jornada simultánea en 120 municipios del país para pedir elecciones generales

Acción Democrática (AD) en Resistencia en la seccional del municipio Bermúdez, estado Sucre, se unió a las asambleas que realizó esa tolda para pedir que se realicen elecciones en el país y que se avance en el tema de la transición.

Edgar García, secretario del Comité Ejecutivo Municipal de AD, informó que se trató de una jornada simultánea en unos 120 jurisdicciones del país. En el caso de Bermúdez, la asamblea se realizó en el auditorio de la Casa Sindical.

Señaló que las líneas estratégicas se basan en el compromiso de seguir luchando en las calles por elecciones libres y con garantías plenas como camino indispensable para lograr la democracia y la libertad.

Lo que necesita

Expresó que el documento que contiene las bases de la posición de AD en Resistencia señala que Venezuela necesita recuperar plenamente el derecho de sus ciudadanos a decidir.

“Defender elecciones libres no es solamente discutir condiciones electorales: es defender que cada venezolano pueda expresarse sin miedo, elegir a sus gobernantes y tener la certeza de que su voluntad será respetada, con un árbitro imparcial, observación nacional e internacional y acceso igualitario a los medios de comunicación para todas las opciones políticas”.

Agregó que la organización estableció el compromiso de permanecer al lado del pueblo venezolano y asumir como obligación permanente la reconstrucción integral de Venezuela, sus servicios públicos, su economía, su infraestructura y su industria petrolera.

“Reconstruir Venezuela comienza donde están hoy los problemas de los venezolanos: en el agua que no llega, los constantes cortes de electricidad, las carreteras deterioradas, un sistema de salud y una red hospitalaria destruidos, la falta de oportunidades y una economía que necesita volver a producir y generar bienestar”.

Insistió, además, que reconstruir pasa por recuperar capacidades, instituciones, servicios públicos, producción, empleo y oportunidades. “Nuestro compromiso es acompañar a la gente y convertir sus problemas cotidianos en una agenda de soluciones para Venezuela. Frente al deterioro, nuestra respuesta es construir”.

Organización

Explicó que cada Comando de Acción Política y Social (Caps) tiene una tarea concreta: identificar las necesidades reales de su comunidad (el servicio de agua que falta, las grandes fallas del servicio eléctrico, el devastador deterioro de los hospitales, el mal estado de las vías de comunicación y la escasez de empleos dignos y bien remunerados) y convertirlas en propuestas organizadas que el partido pueda llevar adelante, municipio por municipio.

Por otro lado, dijo que es necesario combatir la corrupción y defender el Estado de derecho, la separación e independencia de los poderes públicos y la rendición de cuentas.

“La corrupción no es un tema abstracto: es la razón por la que faltan medicinas en el ambulatorio, por la que el presupuesto del municipio nunca alcanza, por la que las instituciones dejaron de servir al ciudadano y empezaron a servir al poder. Cada bolívar robado es una escuela que no se construye, un hospital que no se equipa, una familia que se queda sin oportunidades”.

A la agenda agregó la necesidad de libertad plena de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y el fin de la persecución por razones políticas; así como el poner los mejores hombres, mujeres, conocimientos y capacidades al servicio de Venezuela.

Dijo que desde AD se niegan a resignarse, “ante quienes destruyeron, construiremos. Frente a quienes dividieron, uniremos. Frente a quienes persiguieron, defenderemos la libertad. Frente a quienes quisieron borrar a Acción Democrática, responderemos con más organización, más calle y más pueblo”.

Finalmente, señaló que están inmersos en la tarea de seguir organizando y fortaleciendo Acción Democrática en todo el territorio nacional, a través de nuestros Comandos de Acción Política y Social (Caps). La jornada, que se realizó el sábado 17 de octubre, se hizo de manera paralela, como una muestra de esa organización en marcha.

Sucre / Yumelys Díaz