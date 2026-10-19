Media Maratón de Cumaná ofrecerá premios de hasta $4.000

La celebración de los 511 años de Cumaná tendrá al atletismo como uno de sus protagonistas con la realización de la Media Maratón de la ciudad, una competencia que reunirá a corredores en las distancias de 21 y 10 kilómetros y ofrecerá premios de hasta 4.000 dólares para los ganadores absolutos.

Los detalles de la jornada fueron presentados en una rueda de prensa encabezada por el alcalde Pedro Figueroa, junto con Alí Mudarra, presidente del Instituto Municipal del Deporte; la atleta Zuleima Amaya y representantes de la Fundación Más Allá de un Reto.

De acuerdo con lo anunciado, la justa deportiva tendrá 12 categorías y contará con siete atletas de élite confirmados, además de un participante olímpico, como parte de la convocatoria para conmemorar el aniversario de la capital sucrense, conocida como la Ciudad Mariscala y Marinera.

Premios para los ganadores absolutos

La organización dio a conocer los montos destinados a los tres primeros lugares de cada distancia. En la prueba de 21 kilómetros, el ganador absoluto recibirá 4.000 dólares, mientras que el segundo lugar obtendrá 2.500 dólares y el tercero, 2.000 dólares.

Para la carrera de 10 kilómetros, la premiación será de 1.500 dólares para el primer lugar, 1.000 dólares para el segundo y 800 dólares para el tercero.

Ajustarán el recorrido de la carrera

Otro de los anuncios estuvo relacionado con la ruta de la competencia. Los organizadores informaron que el trazado será modificado en los próximos días para evitar interferencias con las tradicionales actividades de las Noches de la Cumaná de Antaño.

La nueva ruta será anunciada posteriormente, mientras avanzan los preparativos para esta actividad deportiva enmarcada en la celebración de los 511 años de la primogénita.

Cumaná / Lino Castañeda