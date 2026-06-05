Extienden plazo para las postulaciones a magistrados del TSJ hasta el 10 de junio

La Asamblea Nacional extendió el próximo miércoles 10 de junio el proceso de postulaciones para los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el contexto de la reforma que ampliará a 32 el número de integrantes de la máxima instancia judicial del país.

El presidente del Comité de Postulaciones, diputado Giuseppe Alessandrello, explicó que extendieron el plazo debido a las numerosas peticiones realizadas por profesionales interesados en participar.

El plazo inicial estaba previsto hasta el próximo sábado 6 de junio. Alessandrello indicó que ahora los aspirantes podrán entregar sus documentos hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde.

Agregó que cuando finalice esta etapa se publicará la lista de candidatos. A partir de entonces, comenzará la fase de impugnaciones y evaluaciones de los aspirantes.

Hasta el jueves, el Comité había recibido 280 postulaciones. Alessandrello calculó que en aproximadamente 30 días estará la lista definitiva de jueces elegibles que será presentada ante la plenaria de la Asamblea Nacional.

Barquisimeto / El Impulso