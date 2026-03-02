Expresos políticos acompañaron a familias de detenidos en El Rodeo I (+Fotos)

Un grupo significativo de expresos políticos, visitó la tarde de este lunes, 02 de marzo de 2026, a los familiares de los detenidos, que se encuentran en la Cárcel del Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.

Según una nota de prensa, Roland Carreño, Freddy Superlano, Guillermo López, Luis Istúriz, Jordan Sifuentes, Luis Somoza y Carlos Azuaje se hicieron presente en el lugar con "la firmeza de solicitar la libertad plena para aquellos que aún de manera arbitraria se encuentran apresados en el mencionado centro de reclusión".

Todos los ciudadanos recientemente liberados, tras la aplicación de la Ley de Amnistía, coincidieron que la acción representa "un acompañamiento de solidaridad para esos parientes que han entregado sus vidas a las puertas de los centros penitenciarios de Venezuela por la libertad plena de sus familiares. Y que continuarán en esta lucha hasta que no exista más nadie tras las rejas de manera injusta y arbitraria".

Caracas / Redacción Web